Alexandra Stan dezvăluie motivul pentru care a divorțat la doar cinci luni de la căsătorie: "Era toxic ce se întâmpla"

Alexandra și Emanuel s-au căsătorit după doar două luni de relație și au divorțat după cinci luni de la nuntă. Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, Alexandra a dezvăluit care au fost motivele pentru care au decis să își spună adio. Solista este de părere că ea și Emanuel s-au grăbit atunci când au decis să se căsătorească și că ar fi trebuit să petreacă mai mult timp împreună pentru a se cunoaște mai bine.

“Nu zic că nu trebuia să fac asta, dar chiar nu cred că trebuia să fac asta, nu trebuia să ne grăbim. În primul rând, trebuia să stăm să ne cunoaștem mai bine”, a explicat Alexandra Stan. “Ne-am cunoscut printr-o prietenă. Eu aveam nevoie de cineva care să mă ajute să trec peste anumite momente, mai ales că era o perioadă sensibilă pentru mine. Murise Hercules, motanul meu, și mă simțisem așa blocată", a continuat aceasta.

Cântăreața a mărturisit că, deși începutul relației lor a fost "numai lapte și miere", atmosfera din cuplu a devenit repede apăsătoare. “Cumva am încercat amândoi. A fost o perioadă în care știam amândoi că nu e ok, intrasem amândoi într-un punct în care ne certam din orice, adică era toxic ce se întâmpla. Și știam amândoi că nu e ok, dar trăgeam amândoi cu dinții până când am ajuns cumva la concluzia asta împreună", a declarat Alexandra.

