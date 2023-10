Alexandra Stan s-a mutat în București! Unde locuiește și ce decizie a luat: „M-am interesat, dar nu știu”

Alexandra Stan se numără printre cele mai admirate și urmărite artiste de la noi din țară. Are mult succes pe plan profesional, având în vedere că muzica sa este ascultată la nivel internațional și că a avut concerte în toate colțurile lumii. Este clar că nu stă rău la capitolul financiar și că duce o viață fără griji, dar ultima decizie pe care a luat-o când s-a mutat în București a ridicat semne de întrebare în rândul celor care o urmăresc.

De fiecare dată când venea în România, Alexandra Stan se ducea direct în Constanța, orașul unde s-a născut și a copilărit, dar acum a decis să schimbe locul. În mod surprinzător, vedeta nu și-a cumpărat o casă sau un apartament în București, ci a ales să locuiască în chirie.

„Nu, nu l-am cumpărat. Stau cu chirie deocamdată.

Și anul trecut am vrut să-mi cumpăr apartament. M-am interesat, dar nu știu ce să zic, că piața în momentul de față e în continuă schimbare și cum se construiesc o grămadă…. și mă tot gândesc că la cât de mult mă mut eu și cât de mult plec, chiar are sens? Bine că într-adevăr, dacă te gândești la partea financiară, am oameni care mă sfătuiesc că mai bine să cumpăr, să îl închiriez.

Adică, nu știu, eu mă plictisesc foarte repede, eu m-am mutat în patru ani de trei ori, că mă plictisesc. Vreau altceva, nu știu ce mi-aș dori… mai degrabă o casă. Și mă gândesc. Dar nu sunt pregătită pentru casă, adică văd la ai mei ce înseamnă să ai casă, deci nu”, a spus ea în cadrul unui interviu pentru Unica.ro.

Foto: Instagram/Alexandra Stan