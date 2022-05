Alexandra Stan, transformată în Wonder Woman la lansarea albumului Rainbows. Cum s-a afișat artista

Rainbows a fost lansat pe piață la sfârșitul lunii aprilie, însă Alexandra Stan a vrut să sărbătorească așa cum se cuvine cel de-al cincilea ei album muzical.

Cântăreața a pregătit un spectacol de excepție într-un club select din nordul Capitalei, unde a invitat prieteni și colaboratori din industria muzicală.

Ținuta de la petrecere a fost specială – un body minuscul plin de sclipici, mănuși roz și pantofi cu tocuri impresionante. O Femeie Fantastică blondă, cu părul vâlvoi.

Artista a impresionat încă de la intrarea în club, când a coborât dintr-o decapotabilă roșie, un automobil de epocă „croit” pentru pasionații de viteză.

Alexandra Stan cântat piese de pe noul album, dar și melodii consacrate, care i-au adus mult succes la public.

„Am aşteptat atât de mult lansarea acestui album! Şi mă bucur că în sfârşit e aici, îl puteţi asculta şi voi. Am muncit mult la Rainbows, mi-am pus sufletul în versuri, am scris, am compus, am stat multe ore în studio, dar a meritat totul. Albumul vă trece prin multe stări, aşa cum mi s-a întâmplat şi mie. De fapt, de asta se numeşte Rainbows. Un amalgam de trăiri, de sentimente frumoase, încărcate de emotie. O să ascultaţi piese pop, dar şi balade, o să dansaţi, dar o să intraţi şi într-o stare de melancolie. Sper să vă placă, în Rainbows este despre mine, despre tine, despre noi toţi şi trăirile noastre”, spunea artista la punerea pe piață a albumului.

Fotografii: @alexandrastan/@ellaioana_ishere

