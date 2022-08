Alexandrei Stan i s-a propus să fie amantă. Cum a răspuns artista

Alexandra Stan are o mulțime de urmăritori pe rețelele de socializare, mulți dintre ei fiind bărbați. Aceștia apreciază fotografiile artistei și îi lasă comentarii de susținere, uneori chiar și propuneri indecente. În urmă cu puțin timp, cântăreața a primit un mesaj care a lăsat-o cu gura căscată. Un bărbat în vârstă de 38 de ani pe nume Alex, i-a scris vedetei că își dorește să aibă o relație cu ea, în ciuda căsniciei lui.

Alexandru mai întâi s-a prezentat. A spus câți ani are, cu ce se ocupă, unde deține afaceri și unde locuiește. Tot în descriere, el a menționat că este „puțin căsătorit”, iar din acel punct, Alexandra Stan a început să se enerveze. După ce s-a încheiat introducere, bărbatul de 38 de ani a trecut direct la subiect. El i-a propus cântăreței să înceapă o relație extra-conjugală.

„Bună. Hai să începem cu dreptul. Eu sunt Alex, 38 de ani, București, puțin căsătorit. Conduc ceva companii în domeniul transportului. Locuiesc în zona de nord, firma o am la periferie unde am și garajul mașinilor. Pe scurt că nu îmi place vrăjeala. Uite care e treaba, ești superbă și aș vrea să ne cunoaștem. Dacă tu consideri că merită să continuăm discuția, ar fi o plăcere. Îți poți face și un cont fals și o continuăm acolo. O zi bună!”, a scris el.

Imediat, Alexandra a venit cu o primă reacție: „Nu știu dacă e pe bune sau nu, dar dacă e, să-ți fie rușine! Mi-e scârbă, sincer.”

Alexandra Stan a refuzat propunerea de a fi amantă

Aceasta nu s-a oprit aici. A pus un alt InstaStory în cadrul căruia a vorbit pe larg despre subiect. Cântăreața a recunoscut că s-a enervat cu adevărat atunci când a citit mesajul.

„N-am mai primit niciodată o chestie de genul acesta. Eu înțeleg, sunt sexy, mi se văd sfârcurile, una altă, îți place de mine, mă apreciezi. Băi, dar să și spui că eșți un pic căsătorit, pe bune frate? Să zică mersi că nu am pus contul lui acolo să vadă nevastă-sa, că poate mă urmărește săraca femeie.

Cred că așa ar trebui să fac. Eu mă gândesc că taică-miu are telefon și mai stă pe Facebook și să-i scrie chestii de genul ăsta, poate mă și știu cu ea. Nu înțeleg aia cu transportul. Adică, gen, omul are bani și e ok că e puțin căsătorit. Nu vreți să știți cât de tare m-am enervat”, a mai spus Alexandra Stan.

Sursă foto: Alexandra Stan/Instagram