Alexia Eram, apariție superbă în costum de baie! Cum s-a lăsat fotografiată în Bali

„Am ajuns la hotel pe la două dimineața, ne-am culcat la 06.00, pentru că erau tot felul de animale care făceau zgomot. Ne-am trezit la 09.00, am luat mic dejunul și ne-am culcat la loc, pentru că eram foarte obosiți. Adevărata zi a început așadar pe la ora 16.00, când ne-am aranjat lucrurile prin dulapuri, am ieșit să măncâm în Ubud și gata ziua. Am ciocnit un pahar de vin și așteptăm să vină o nouă zi în Paradis”, a scris fiica Andreei Esca pe Instagram.

Apoi, după câteva ore, Alexia Eram a postat pe Instagram un set de fotografii în care apare în costum de baie și care au fost foarte apreciate de către public: în mai puțin de 24 de ore a primit peste 15.000 de like-uri!

