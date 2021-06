Alexia Eram, cu sinceritate, despre stările de anxietate: "Fac terapie o dată pe săptămână"

Alexia a spus cu sinceritate că îi place mai mult viața în România decât în Anglia, unde va da licența în acest an. Simte asta deși recunoaște că, uneori, are dificutăți cu statutul de "fiică a Andreei Esca."





"În special cei din generațile de după noi mă asociază cu mama mea. Poate că nu reușeam atât de multe dacă nu eram fiica Andreei Esca, dar nu reușeam nici daca nu munceam asa mult. În plus, fiecare e fiul sau fica cuiva, chiar mama îmi spunea asta, și ea a început ca și fiica cuiva."

Legat de stările emoționale prin care trece, fiica Andreei Esca a mărturisit că face terapie de aproximativ un an pentru a trece peste stările de anxietate:

”Eu plâng foarte des, plâng aproape în fiecare zi. Ultima oară am plâns acum două zile, pentru că nu mă simțeam bine. Eu așa mă descarc. Cred că toată lumea suferă de anxietate și de stres. Trăim într-o lume haotică, dar fac terapie, oricum, o dată pe săptămână. Cred că mă ajută foarte mult. Am perioade foarte des, că tot ziceam că sunt pozitivă, în interiorul meu nu sunt tot timpul așa de pozitivă. (...) Fiecare are problemele lui. Nicio problemă nu poate să fie mai mică sau mai mare, pentru mine asta este o problemă mare. (…) Dar nu prea-mi place să-mi port milă. Am făcut terapie prima oară acum vreo 5 ani de zile. M-am oprit, trei ani mai târziu am făcut din nou, câteva luni, iar m-am oprit și acum am reluat de aproape un an, de când a început pandemia”, a mărturisit Alexia Eram.

Tânăra a mărturisit că, deși se gândea în copilărie să fie medic legist, e o fire foarte sensibilă și emotivă, care se străduiește să fie cât mai organizată și cât mai pozitivă.