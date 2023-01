Alexia Țalavutis și soțul ei au ajuns la spital după un accident rutier în Thailanda

Bărbatul a avut hemoragie internă, trei coaste rupte, iar anumite organe i-au fost afectate. Totul s-a petrecut chiar de Crăciun, după cum a dezvăluit vedeta pe contul de socializare.

„Chiar de Crăciun, pe 25 decembrie, eu și soțul meu am făcut un accident cu scooterul în Thailanda. Dintr-o banală căzătură, așa cum i-am spus noi, Alex a ajuns de urgență pe masa de operație. Hemoragie internă, 3 coaste rupte, splina sfâșiată, aer în plămâni, rinichiul sângera… și acum când scriu rândurile astea simt cum pulsul a luat-o razna, dar Slavă Domnului, acum este bine”, a scris Alexia pe Instagram.

Alexia Țalavutis a povestit cum s-a întâmplat totul.

„În dimineața aceea, am luat micul dejun, cafeluța pe plajă, toate cele, am făcut videoclipul ăsta să le trimitem părinților și prietenilor, apoi am plecat spre o plajă de pe insulă și bam! Șoc! Am făcut Crăciunul într-un spital cu doctori alergând în jurul nostru, făcând tot ce le-a stat în putință să îl salveze pe Alex. A durat mult să procesăm toate informațiile. Au fost niște momente… nu le doresc nimănui”, a scris Alexia pe Instagram.

Soțul artistei a fost externat după 11 zile, dar mai are nevoie de recuperare.

„Nu avem voie să zburăm deocamdată. O luăm ușor, pas cu pas, și totul va fi bine”, a precizat Țalavutis.

Alexia Țalavutis, în vârstă de 33 de ani, este cunoscută pentru rolul Monicăi din serialul „Pariu cu viața” și „ O nouă viață”, dar și pentru rolul Aida din serialul online „DM”.

Alexia și Alex sunt căsătoriți din 2017. Artista nu este pentru prima data în Thailanda. În acest an,

Sursă foto: Instagram/ Alexia Țalavutis

Vezi și: Share în bucate cu Miss Wellington - Mușchi de vită cu piure de țelină și ghebe