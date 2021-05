Alina Eremia, criticată de fani pentru o ținută neinspirată. ”E partea la care ți se duc ochii fără să vrei”

Recent, Alina le-a atras atenția admiratorilor, după ce a pozat într-un corset extrem de decoltat, susținut de bretele subțiri. Deși cântăreața a vrut să atragă atenția asupra bijuteriilor pe care le promovează, mulți internauți au fost impresionați de ținută. Pe lângă comentariile de apreciere, în care îi sunt lăudate trăsăturile fizice, Alina a primit și câteva critici: ”Cred ca acel corset, body sau ce e nu te avantajeaza, deoarece duce in eroare, par a fi sanii lasati, desi cu siguranta nu sunt, dar cel putin in poze asa par”, ”Fără răutate însă e partea la care ți se duc ochii fără sa vrei! Și nu in sens pozitiv… parca ar fi poziționați și ciudat nu doar lăsați…”

Unii mai cârcotași au făcut chiar glume răutăcioase: ”Se cam despart”, ”Au cam luat-o la vale..”

Pe de altă parte, Alina Eremia adună mii de like-uri cu poze din vacanțe. Recent, o fotografie cu ea în costum de baie a adunat aproape 60.000 de aprecieri pe Instagram. Costumul decupat, din două piese, i-a scos în evidență silueta tonifiată și bronzul superb.

Sursă foto/ Instagram: alinaeremia

