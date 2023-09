Alina Eremia, vacanță de vis cu iubitul ei în Malaezia! Artista și-a surprins fanii cu câteva instantanee sexy

Frumoasa brunetă și-a impresionat urmăritorii cu câteva imagini realizate pe o plajă superbă din Malaezia.

Alina și-a etalat sileuta trasă prin inel într-un costum de baie minuscul. Imaginile postate pe contul de Instagram au adunat zeci de mii de inimioare și numeroase comentarii.

„Ce mă bucur! Să vă distrați maxim și să te întorci bronzată!”, „Arăți uimitor!”, „Ești atât de sexy”, „Frumusețe!”, „Ești minunată ca întotdeauna”, „Topmodel”, „Ești o frumusețe”, „Alina, ești top!”, sunt doar câteva dintre complimentele primite de artistă de la fanii ei.

Alina are o comunitate impresionantă de fani pe conturile de socializare. Doar pe Instagram are peste 2 milioane de fani, fiind una dintre mai urmărite vedete din România.

Cântăreața în vârstă de 29 de ani nu are succes doar pe plan profesional, ci și pe plan sentimental. Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 7 ani alături de Edi Barbu.

Alina Eremia a povestit în cadrul unui podcast și cum a început povestea lor de dragoste: „Ne-am întâlnit la sală. A rămas una dintre pasiunile noastre comune. Noi ne știam, dar a durat până ne-am întâlnit în doi. Trei luni nu m-a abordat. A tras concluzia că nu o să răspund după ce a aflat că eram cântăreață. După trei luni și jumătate, am ieșit cu un grup de prieteni și după am ieșit doar noi. Lucrurile s-au înfiripat frumos și firesc. Ne-am îndrăgostit sufletește, fizic și mental și îndrăgosteala asta s-a transformat rapid în iubire. La prima întâlnire am stat 12 ore de vorbă, nu se mai terminau subiectele. Pentru mine, cel mai important e să rezonez cu omul de lângă mine. Lui nu-i place să fie în lumina reflectoarelor. Până l-am convins să facem o copertă împreună a durat jumătate de an, cu insistențe. E un tip foarte în banca lui, lasă lucrurile să curgă natural. De aceea a părut așa firesc totul”.

Fotografii: Instagram @AlinaEremia