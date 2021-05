Alina Laufer nu își va boteza gemenii: ”Vom face doar circumcizia pentru Nathaniel”

Pentru că toată lumea o întreabă când va face botezul, Alina Laufer a ținut să lămurească lucrurile. “Nu vom face botez, la evrei nu există acest obicei. Va trebui să facem circumcizia însă Nathaniel a fost prea mic. Nu puteam face acum, în pandemie, petrecere. O să facem însă un party cu prietenii şi familia cand scăpăm de pandemie”, a spus Alina la Exclusiv VIP.

”Suntem doi părinţi fericiţi, eu şi Ilan ne sincronizăm perfect. Mă ajută la băiţă şi a făcut şi o tură de noapte”, i-a spus Alina Laufer lui Cristi Brancu.

“Am aşteptat aceşti copii 9 ani de zile. Avem în continuare controale, am primit la externare un to do list, de instrucţiuni. Trebuie să mergem la control oftalmologic o dată la 2 săptămâni pentru că prematurii dezvoltă retinopatie, avem control neurologic, ecografii de sold. În cazul copiilor prematuri sunt o serie de controale ce trebuie respectate”, a povestit soţia lui Ilan Laufer.

Foto: Facebook

Întrebarea Mesei Rotunde cu Benny Adegbuyi - ”Mi-e antipatic rau Dani Mocanu”