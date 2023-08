Alina Laufer, prima declarație despre starea de sănătate a gemenilor săi. „Au trecut printr-o experiență traumatizantă ca niște eroi”

Primele informații despre starea micuților le-a oferit Ilan Laufer, chiar a doua zi după accident. El a spus că unul dintre copii a fost rănit mai grav: „a suferit fracturi la nivelul feței și lovituri la cap”.

Alina Laufer a publicat, pe 28 august, un mesaj în care vorbește despre trauma suferită:

„Multumesc din suflet tuturor celor care au fost alaturi de noi in aceste momente grele. Am primit nenumarate mesaje de sustinere in aceste momente grele, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu le-am depasit cu bine. Sunt atat de mandra de copiii mei frumosi si curajosi, care au trecut printr-o experienta traumatizanta ca niste eroi! Stiam de cand i-am nascut ca sunt niste supravietuitori, dar nu ma asteptam ca Dumnezeu sa-i mai puna la inca o incercare. Acum suntem bine, ieri am venit acasa de la spital, ei sunt la fel de jucausi ca inainte, dar noi, parintii lor, incercam sa ne revenim dupa spaima si sa nu mai retraim acele momente de cosmar. Asa a fost sa fie, inca un moment in familia noastra care sa ne uneasca si mai mult si sa ne faca sa-i multumim Domnului in fiiecare zi ca ne ocroteste si ca ne iubeste atat de mult.

Multumesc intregului personal medical, incepand cu cel de pe ambulantele cu care am fost transportati la spital, de la spitalul Bagdasar-Arseni, spitalul clinic de urgenta pentru copii Marie Curie si Spitalul clinic de chirurgie oro-maxilo-faciala “Prof.. dr. Dan Theodorescu. Înca o data va multumesc si imi cer scuze daca nu am putut sa raspund tuturor celor care si-au oferit suportul. Dragostea voastra a fost simtita si ne-a oferit alinare si sprijin in acest moment atat de greu pentru familia noastra”.

Accidentul s-a produs pe Bulevardul Carol I din Câmpina, unde șoferul unui autoturism a efectuat un viraj la stânga pentru a intra în curtea casei sale și nu a acordat prioritate de trecere. Acesta a intrat în coliziune cu autoturismul condus de Ilan Laufer.

Sursă foto: Instagram/ Alina Laufer

Vezi și: Alina Laufer, viața cu 3 copii