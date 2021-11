Alina Pușcău, mărturii cutremurătoare din infernul Covid-19: “Credeam că o să mor”

Invitată într-o emisiune TV, fosta concurentă de la Ferma a vobit despre infernul prin care a trecut după ce a fost confirmată cu Covid-19.

Alina Pușcău a descris întreaga experiență ca fiind un adevărat coșmar. Bruneta a povestit că în prima seara a făcut febră, avea dureri de cap îngrozitoare și simțea că îi “ard” plămânii.

“Aveam febră 40. Îmi era teamă că o să mor în spital, că dacă ajung în spital nu o să am nicio șansă și am zis că mai bine stau acasă. Dar corpul meu devenise și mai infectat și mai slăbit, nu puteam să mă mișc pur și simplu. Mi-e și frică să mă gândesc prin ce am trecut. Am chemat salvarea”, a povestit Alina la Teo Show.

Alina nu și-a putut stăpâni lacrimile în timp ce rememora momentele de groază prin care a trecut.

“Credeam că o să mor. Și mama la fel, aștepta să primească telefon că nu mai…Pentru că i-am spus că nu mai pot de dureri și nu mai vreau să fiu în durerea asta. Nici nu mai puteam să conștientizez ce se întâmplă cu mine. Mintea îți spune „De ce mai vrei să trăiesti?”. Nici nu credeam că o să mă mai trezesc vreodată din pat, așa de greu a fost. Eram o legumă”, a mai spus Alina.

Fotomodelul se simte bine acum, a ieșit din carantină, iar în tot acest timp a avut-o alături pe mama ei. “Sunt bine acum, încep să îmi revin. Am fost la mama două săptămâni, a avut grijă de mine. Am ieşit şi din carantină. A fost o perioadă foarte grea, cea mai grea din viaţa mea”, a adăugat modelul.

Fotografii: Instagram

