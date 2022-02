"Alte persoane din showbiz mi-au zis de CRBL, ai grijă, e pervers, te face praf!" Cine și de ce spune asta?

Deși Emil Rengle este cel care îi displace cu adevărat, Andreea are comentarii și la adresa lui CRBL:

"El e foarte singur, un om foarte dur (...) nu știu să spun dacă este sincer(...) poate că le priește că l-au trimis pe CRBL în exil, uite că au câștigat și se bucură (...) nu mi se pare că e atât de bun pe traseu, mi se pare că e aberant să spună de ce să mă trimiți pe mine la Insula Exilului? (...) Când am aflat că o să vină CRBL, am fost foarte fericită, am zis că e un om OK. (...) Spunând asta altor persoane din showbiz, toți mi-au zis, ai grijă, e pervers, te face praf (...) Uite, ajung la vorbele lor."