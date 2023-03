Amalia Ursu, primele imagini alături de gemenii săi. Cum arată camera bebelușilor

„Nu ne-am așteptat. Acum sunt în drum spre magazin să schim păturicile și suzetele că sunt roz, avem nevoie de albastru! Amalia pregătise totul pentru fetițe. Nu m-am așteptat! După ce a născut am întrebat doctorii ce sunt… și ei erau mirați, cum adică, nu știți? Ai doi băieți, unul de 2,4 kg și unul de 2,75 kg. Am rămas șocat, am întrebat: sigur nu sunt fete?! E bună treaba, ne așteptam la fete. Am ales nume de fetițe, n-am apucat să vorbesc cu ea după ce a născut, aștept ziua de mâine să vedem ce nume le punem, ea le alege. La fată am pus eu, la băieți pune ea.”, a declarat Vasilica Ceterasu pentru Star Popular.

Amalia a pregătit din timp camera în care vor dormi bebelușii. Ea a amenajat două patuțuri în dormitorul matrimonial, astfel încât să fie aproape de ei la orice oră. Cântăreața se simte bine dupa nașterea gemenilor. De altfel, ea nu a avut probleme nici pe parcursul sarcinii. Vedeta a postat frecvent imagini cu burtica de gravidă pe contul de socializare.

Amalia Ursu și Vasilică Ceterașu mai au împreună o fetiță, Selena, care s-a bucurat când a aflat că va avea frați.

„Se bucură că sunt baieței să rămână ea prințesa familiei. Să vezi cum îi pun la punct, să asculte și să doarma, mi-a mai spus Selena.”, a declarat Vasilică Ceterașu pentru sursa menționată mai sus. Vezi primele imagini cu Amalia Ursu alături de gemeni în galeria foto de mai jos.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare! Noi le așteptam pe Amedeea și pe Gloria, dar se pare că au venit doi în loc de două! Ne bucurăm enorm și ne dorim să fie sănătoși, a scris cântărețul pe pagina de Instagram a soției.

Sursă foto: Instagram/ Amalia Ursu

