Amber Heard a povestit cum l-a cunoscut pe Elon Musk, după ce Johnny Depp "i-a dat țeapă" la Met Gala: “Un adevărat gentleman!”

De data aceasta, actrița a povestit cum l-a cunoscut pe miliardarul Elon Musk, care i-a devenit și iubit timp de aproximativ un an.

Amber Heard a declarat în fața instanței că, în 2 mai 2016, a mers la Met Gala fără Johnny Depp, deoarece cel din urmă nu s-a prezentat la eveniment.

“Am coborât din mașină și am mers pe covorul roșu singură, cu cineva din echipa lui Ralph Lauren”, și-a amintit Amber, scrie People.

“M-am așezat lângă un tacâm gol pentru Johnny, el mi-a dat efectiv țeapă pe covorul roșu”, a continuat Amber. Amber a susținut că nu a știut că Johnny nu va veni la eveniment și că nici echipa lui nu i-a comunicat acest lucru.

Actrița a spus că a întâlnit un bărbat pe nume Elon, despre care și-a dat seama ulterior că era Elon Musk.

“Am vorbit pe covorul roșu, la coada de așteptare. Părea un adevărat gentleman”, a spus ea.

"Nu l-am recunoscut până când am început să vorbim și el mi-a amintit că ne-am mai întâlnit o dată", a spus ea, adăugând că CEO-ul Tesla și SpaceX era cu mama sa, Maye Musk, la eveniment.

"A fost foarte drăguț. S-a așezat la o masă din apropiere și am ajuns să vorbim în acea seară și în cele din urmă am devenit prieteni", a continuat Heard despre Musk.

Cei doi s-ar fi întâlnit timp de aproximativ un an înainte de a se despărți în august 2017.

Un reprezentant al lui Elon Musk a declarat anterior că el și Heard, care se despărțiseră până în august 2017, "nu au început să se vadă până în mai 2016, și chiar și atunci a fost puțin frecvent. Relația lor nu a devenit romantică decât ceva timp mai târziu".

Amber Heard are doar cuvinte de laudă la adresa lui Elon Musk

La mai bine de un an de la despărțire, Heard a declarat pentru The Hollywood Reporter în decembrie 2018: "Elon și cu mine am avut o relație frumoasă, iar acum avem o prietenie frumoasă, una care s-a bazat pe valorile noastre fundamentale. Curiozitatea intelectuală, idei și conversații, o dragoste comună pentru știință. Pur și simplu ne-am unit pe o mulțime de lucruri care vorbesc despre cine sunt eu în interior. Am atât de mult respect pentru el".

