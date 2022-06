Amber Heard, declarație surprinzătoare: “Încă îl iubesc pe Johnny Depp!”

Atunci când a fost întrebată dacă încă îl mai iubește pe Depp, Amber Heard a răspuns fără să stea pe gânduri.

"Absolut. Îl iubesc. L-am iubit din toată inima (… ) M-am străduit cât de mult am putut să fac să meargă o relație profund distrusă și nu am putut. Nu-i port ranchiună… Știu că poate e greu de înțeles sau e poate e ușor de înțeles dacă ai iubit vreodată pe cineva”, a mărturisit Amber pentru Savannah Guthrie, potrivit Page Six, în avanpremiera emisiuni speciale de la NBC News.

Johnny Depp (59 de ani) a dat-o în judecată pe Amber Heard (36 de ani), pentru defăimare din cauza unui articol de opinie publicat în 2018 în Washington Post, în care aceasta s-a declarat victimă a abuzului domestic.

Deși Depp nu a fost numit în articol, acesta a fost scris după ce Heard l-a acuzat pe starul din "Pirații din Caraibe" de abuz.

Amber Heard a susținut că Depp a bătut-o și a amenințat-o cu moartea atunci când actorul era sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

În pofida afirmațiilor lui Heard, un juriu a fost de acord în unanimitate, la 1 iunie, că editorialul era despre Depp, iar acesta va primi 10 milioane de dolari în daune compensatorii și 5 milioane de dolari în daune punitive.

"Dezamăgirea pe care o simt este dincolo de cuvinte", a declarat Heard la scurt timp după ce judecătorul a citit verdictul.

"Mi se rupe inima că muntele de dovezi nu a fost suficient pentru a face față puterii și influenței fostului meu soț. Sunt și mai dezamăgită de ceea ce înseamnă acest verdict pentru alte femei", a adăugat atunci Amber Heard.

