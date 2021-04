Amna a trăit infecția cu COVID-19 ca pe un chin: "Am avut toate stările"

Anunțul pe care l-a făcut în urmă cu aproape o săptămână i-a îngrjorat pe mulți:





“Mi-e foarte greu sa fac aceasta postare, fizic vorbind. Zilele acestea am trecut prin toate stările posibile, Covid-19 dându-mi ceva bătăi de cap, de aici și absenta mea de pe rețelele de socializare.

Am ajuns la spital, pe mâinile unor doctori minunați, pentru a face tratament și a monitoriza starea mea de sănătate.

Chiar dacă nu ma simt cel mai bine, stiu ca totul o sa treacă rapid, ca o sa fie bine.

Aveți grija de voi, purtați masca, dezinfectanți-vă și protejați-vă!”

Ulterior, Amna a r[ms acasă pentru a-și reveni, dar a trăit infecția ca pe un adevărat chin. Mai mult, a povestit la o emisiune de televiziune cât de geru i-a fost:

"Aveam niște filmări și eram foarte moleșită, nu puteam sa stau în picioare. Mi-am luat temperatura, aveam 38, am făcut teste rapide, vreo 4-5, acasă. Toate erau pozitive. Am fost la spital și testul a ieșit pozitiv și acolo. Am avut un atac de panică inițial. Am avut toate stările: frison, durere de cap, dureri musculare, febră 4-5 zile, nu mai am gust miros de cinci zile. Este vorba de un virus agresiv.





În fiecare zi aveam altă stare. Am început cu dureri de cap și ochi. Apoi frison, febră, tuse. Senzația că nu-mi ajunge aerul, deși saturația era în regulă. Psihic, faci atacuri de panică. Apoi transpirații noaptea. Mănânc ca să mănânc. Azi mi-a scăzut oxigenul un pic. Am fost la spital, am făcut analize la plămâni.





Dacă mă simt rău vine salvarea și mă ia. În momentul de față iau numai vitamine, recomand tuturor să meargă după sfatul medicului. Iau paracetamol și anticoagulant făcut în burtă. Mi-am făcut-o singură!”

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate, cu 24 de ore în avans. Vezi și noua ofertă de filme și seriale doar pe voyo.ro