Ana Baniciu, îndurerată: "De departe cel mai greu an din viața mea"

Pe Instagram, artista a mărturisit îndurerată:





„Sper sa știu cum să încep… Obișnuiesc să fac la sfârșitul fiecărui an un rezumat, un clip în care să lipesc imagini cu tot ce m-a bucurat și amuzat în anul care se încheie! 2022 m-a pus însă pe pilot automat, am funcționat cumva din inerție, n-am arătat, nu m-am plâns, nu m-am dat cu c**** de pământ pentru că așa am promis în luna mai. Ce nu se vede nu înseamnă că nu există."

Vedeta a continuat:

„De departe cel mai greu an din viața mea. Scenariul la care nici nu aveam forța să mă gândesc vreodată și totuși am reușit sa găsesc o cale să fac ce iubesc… Probabil, asta m-a făcut să și zâmbesc, familia, prietenii și faptul ca m-am întâlnit cu voi, datorită proiectului Dj Project care nu întâmplător a apărut când eram cu mama în spital!





M-am intalnit cu oameni zâmbitori și fericiți să mă vadă. Am cântat și am scos tot ce era de scos din mine pe scenă. Pozele astea sunt făcute într-o seara cu cantare din vara trecută și sper să vă îndemne pe toți să găsiți puterea din voi. Ea există și e imensă, faceți ce va place și ascultați universul! Vă mulțumesc!”

FOTO: ANA BANICIU

