Ana de Armas, fotografiată pentru prima dată alături de noul iubit! Cine e bărbatul care i-a luat locul lui Ben Affleck

Înainte de Jennifer Lopez, starul de la Hollywood s-a iubit cu Ana de Armas, o superbă actriță cu origini cubaneze. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei “Deep Water”, în 2020.

Chiar dacă nu au avut nicio apariție oficială pe covorul roșu, paparazzi au reușit să-i surprindă de mai multe ori în ipostaze romantice. Relația s-a terminat însă după doar un an, în ianuarie 2021.

Ben Affleck s-a întors în brațele unei iubiri mai vechi și de atunci ține prima pagină a ziarelor din toată lumea. Actorul s-a cuplat cu Jennifer Lopez, cea cu care s-a iubit și în urmă cu 17 ani.

Ana n-a stat mult să-l plângă pe Ben și și-a găsit fericirea în brațele lui Paul Boukadakis, vicepreședintele companiei care deține aplicația de dating online Tinder. Primele zvonuri despre o posibilă relație între cei doi au apărut în iunie, în aceeași perioadă în care Ben Affleck a început să iasă cu Jennifer Lopez.

Discreți, Ana (33 de ani) și Paul (37 de ani) nu au confirmat relația, însă paparazzi au reușit zilele trecute să-i surprindă pe cei doi îndrăgostiți pe aeroportul John F. Kenndy din New York, scrie Page Six.

“Au făcut cunoștință prin intermediul unor prieteni. El are sediul în Austin și își împarte timpul între Texas și Santa Monica. A petrecut foarte mult timp cu Ana înainte ca ea să plece din America pentru noul ei film”, declara recent o sursă apropiată cuplului.

Aceeași sursă a mai spus că cei doi se înțeleg de minune, iar Paul a prezentat-o deja familiei pe Ana.

Cine e Paul Boukadakis, noul iubit al Anei de Armas

Paul Boukadakis are 37 de ani și este vicepreședintele companiei care deține aplicația de dating online Tinder. Americanul a fost și cofondatorul și CEO-ul Wheel Video și OnAirstreaming. Paul cochetează și cu actoria. El a apărut în producții ca “Dinner with Raphael”, “Rushers” sau “Magpie”.

Paul Boukadakis (foto stânga), la un eveniment din New York (foto: Getty Images)

El a lucrat și ca producător pentru filmele “The Snow Monster”, “Lucy in the Sky with Diamond” și “The Berkshire Apperentice”. Averea a reușit însă să o strângă cu ajutorul celebrei aplicații de dating. Potrivit presei străine, Paul are o avere estimate la 13 milioane de dolari. Iubita Ana are și ea 5 milioane în conturi.

Fotografii: Getty Images

