Ana Morodan, despre cariera ei: ”Îmi place să fac bani, dar nu pot să fac orice pentru ei”

Recent, Ana Morodan (36 de ani) a fost invitata lui Lucian Mîndruță în emisiunea ”Ediția de dimineață”, unde a răspuns unor întrebări mai mult sau mai puțin incomode.

Aceasta a povestit cum a ajuns, din avocată, să-și construiască un brand în online și să trăiască din acesta.

”Am decis să devin celebră pentru că am văzut că în România nu exista niciun blogger de stil personal. Și mă uitam mult afară și am văzut că femeile de genul ăsta nu doar sunt celebre, ci și fac bani. Și în capul meu suna așa: dacă devin celebră, clar o să fac bani. Ulterior mi-am dat seama că celebritatea asta nu vine neapărat cu bani și m-am decis să mă axez pe bani. Mie îmi plac mult diamantele, dar și gablonțurile și antichitățile. Îmi place să fac bani, dar nu pot să fac orice pentru ei”, spune Ana Morodan.

”Dacă o să mai am de trăit doar până luna viitoare, păi credeți-mă că o să trăiesc my best life! Dacă vine bomba atomică, pe planeta asta o să rămână gândacii și cu mine.

Când a venit primul lockdown, am plâns o săptămână – fără să citesc vreun articol – că vine criza financiară, mie nu-mi era frică de COVID. Toată lumea a zis că-s nebună. Eu sunt genul de om care, dacă mâine cade tot, eu îmi fac o alimentară la colțul străzii și o să fac bani”, l-a asigurat pe Lucian Mîndruță.

