Ana Morodan își face operație de micșorare a sânilor

Cu aproape jumătate de milion de urmăritori pe rețelele de socializare, Ana Morodan a reușit să influențeze foarte multe persoane și să le ofere o altă perspectivă asupra vieții. Influencerul nu a fost apreciat doar pentru personalitatea sa, ci și pentru aspectul fizic. Recent, în cadrul unui interviu, ea a dezvăluit că are de gând să își facă o operație de micșorare a sânilor.

Ana Morodan nu a ales să își facă operația dintr-un complex, ci dintr-o necesitate. Aceasta a explicat faptul că mărimea și greutatea sânilor săi îi provoacă mari dureri de spate, iar din acest motiv a luat decizia să îi micșoreze.

„Voi avea alți sâni! Nu vorbim de o operație ușoară, ci de una complexă, ce are mai multe etape. Facem intervenția de micșorare și de ridicare a sânilor, coagulare internă și skin tigheting cu un device foarte smart, plasmă Argon și breast shaping și grăsime lipoaspirată, că acum avem de unde lua să punem. Nu am emoții, sunt pe cele mai bune mâini!”, a spus ea pentru Click.ro.

Ana Morodan: „O să îi tai că au ajuns până la buric”

Aceasta a mai menționat și faptul că a făcut diverse tratamente pentru a ameliora durerile provocate de greutatea sânilor. Mai mult, odată cu trecerea timpului, Ana Morodan a dezvoltat un complex bazat pe acest aspect din viața ei.

„Am sânii mari, cred că o să îi tai că au ajuns până la buric! Am o inteligență, însă, peste medie. Dumnezeu mi-a dat multe, dar nu și grație. Așa sunt eu reală – boschetă! Am mari probleme cu spatele din cauza sânilor. Fac masaj cu pietre de jad săptămânal. Sunt fan terapii care mă relaxează. Tocmai am fost numită bilă de către prietenul meu! Am luat și ceva kilograme!”, a mai spus ea pentru sursa citată.

