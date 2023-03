Ana, sau Alyssa Bounty, a devenit actriță de filme pentru adulți după ce a renunțat la Colegiul de Medicină 

Tânăra de doar 23 de ani este cunoscută ca și Alyssa Bounty și a decis să practice această meserie după ce a renunțat la Colegiul de Medicină. Mai precis, și-a dorit să studieze cosmetologia, însă nu a terminat cei trei ani deoarece a fost extrem de dezamăgită când a aflat că diploma din Republica Moldova nu este recunoscută la nivel internațional.

Vezi mai multe fotografii cu Alyssa Bounty în Galeria Foto de mai jos

"Atunci am hotărât să plec cu prietenul meu în Irlanda, la muncă. O perioadă am fost master în manichiură, însă banii din acest hobby nu îmi erau destui. Și m-am apucat de CAMWork. Fiecare actor își are prețul său, desigur sunt și prețuri fixe, însă există și posibilitate să-ți pui un preț pe care tu consideri că îl meriți, așa cum am făcut și eu. La bărbați prețul diferă, salariul lor este un pic mai mic, pentru că lor le este mai ușor. Dacă lucrezi zi de zi poți să ai un salariu și de 100 mii de euro pe lună. Cel mai mic este de 500 de euro pe filmare, pentru categoria „Solo””, a povestit actrița, citată de aceeași sursă.

Părinții nu au fost de acord, dar iubitul a susținut-o. Ana a recunoscut că banii au fost un factor important în luarea deciziei ei, în condițiile în care ajunge chiar și la 100 de mii de Euro pe lună și este apreciată în domeniu.

