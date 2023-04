Anamaria Prodan, abdomen cu pătrățele la 50 de ani. “Ce frumoasă ești!”

La 50 de ani, Anamaria Prodan se mândrește cu o siluetă impecabilă. Impresara a postat pe rețelele de socializare o imagine de la piscină, în care își arată trupul sculptat. Vedeta are un abdomen super tonifiat, cu pătrățele, cu care și-a impresionat fanii de pe Instagram.

“Ce frumoasă ești!”, “O zeiță”, i-au comentat admiratoarele.

Nu toată lumea însă apreciază postările sexy ale impresarei: “Pentru cine te expui atât!!!! E prea mult...”.

Zilele trecute, Anamaria Prodan a reacționat la criticile apărute pe rețelele de socializare la adresa aspectului ei fizic. Acuzată că își editează pozele ca să arate mai bine, impresara s-a demachiat ca să le demonstreze cârcotașelor că nu are nevoie de filtre.

Înainte să se lase pe mâna make up artistului, Anamaria Prodan și-a îndepărtat orice urmă de fard. ”Mă demachiez că am avut cremă pe față și, pentru fraierii ăștia, nu mai am fard, nimic. Așa e Anamaria Prodan nemachiată la 50 de ani, chiar 50 de ani plus…”, a spus impresara.

Anamaria Prodan este mandră de cum arată și a vrut să vadă toată lumea că nu are nevoie de machiaj.

“Și slabă, și frumoasă, că să muriți voi de ciudă, graselor și urâtelor, care ar trebui să puneți mâna, la 20-25-30 de ani, să slăbiți și să aveți grijă de voi să ararăți și voi așa la 50 de ani. Mă rog pentru voi că în spatele calculatorului e ușor să scrii.