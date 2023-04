Anamaria Prodan, aspru criticată după ce s-a filmat în club! Ce a făcut impresara: „Se vede de la o poștă!”

În urmă cu puțin timp, Anamaria Prodan se declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Impresara a recunoscut oficial că se află într-o nouă relație și că îi este bine pe toate planurile, după tot haosul care s-a petrecut în viața ei în ultimul an.

Pe rețelele de socializare continuă să fie foarte activă, ținându-și fanii la curent cu absolut tot ce se întâmplă în viața ei de zi cu zi. La fel s-a întâmplat și de data aceasta, când s-a filmat dansând într-un club. Mulți au observat un detaliu mai puțin obișnuit și i-au transmis diferite mesaje în secțiunea de comentarii.

„Ai ajuns să dansezi singură? Nu mai mima fericirea că o ai, se vede la o poștă!”, „Dansezi singură”, „Nu mai mima bucuria, fii naturală”, „Dansezi de una singură”, „Nu mai mima fericirea”, au fost doar câteva reacții din partea celor care o urmăresc.

Anamaria Prodan, despre iubitul său: „Este înalt, frumos”

Sexy-impresara nu s-a ferit niciodată să vorbească despre ce se întâmplă în viața ei privată. După tot scandalul cu Laurențiu Reghecampf, vedeta și-a pus planurile cap la cap și a găsit în final iubirea adevărată, de data aceasta în brațele unui bărbat misterios.

„Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi, și nu pentru lume. Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos”, a spus Anamaria Prodan.

Sursă foto: Arhivă