Anamaria Prodan, distracție pe cinste pe litoralul românesc. Ce eveniment a sărbătorit impresara într-un club din Mamaia

Anamaria Prodan și-a deschis un cazinou în Mamaia și s-a bucurat de o petrecere de zile mari într-un club de pe litoral, care a început în timpul zilei și s-a terminat noaptea târziu. Plină de viață, cum ne-a obișnuit, impresara a făcut furori în clipurile publicate pe rețelele sociale, care arătă cât de mult s-a distrat. Îmbrăcată într-o ținută neagră, formată dintr-un costum elegant, accesorizat cu o curea Christian Dior, aceasta a dansat, a consumat băuturi alcoolice și s-a bucurat de compania prietenilor.

Anamaria Prodan și-a deschis cazinou în Mamaia

Într-un interviu pentru Playsport, Anamaria Prodana a vorbit despre decizia ei de a deschide un cazinou în Mamaia. Intenția sa a fost de deschide un local cu săli de jocuri pentru noroc asemenea celor din Las Vegas, prin urmare, nici ea, nici partenerii ei de naționalitate turcă nu s-au uitat la bani:

"Am trei parteneri turci. Niște minuni de oameni. Sunt muncitori, corecți, bărbați adevărați, așa cum sunt turcii că neam. La deschidere am invitat toți prietenii. Acum voi vedea care-mi sunt cu adevărat prieteni, căci eu am mers la toți la deschideri. Acum e rândul lor. Când vorbim de un cazinou live, vorbim de sume. Numai că pentru mine și partenerii mei nu contează sumele. Primează doar calitatea serviciilor oferite și eu, singura femeie dintre ei, îmi doresc că totul să arate perfect și lumea să se simtă de vis. În cazinouri, dacă vrei să arate perfect și oamenii să se simtă bine, nu ai voie să faci economii. Totul trebuie să fie că în Las Vegas”, a declarat Anamaria Prodan cu câteva zile înainte de deschiderea noii sale afaceri.

