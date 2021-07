Anamaria Prodan, o nouă fotografie alături de Laurențiu Reghecampf! Cum apar pe Instagram

În ciuda zvonurilor apărute în presă, Anamaria Prodan a afirmat răspicat că mariajul ei este unul perfect și că niciun tabloid nu poate să îi strice fericirea. Mai mult decât atât, sexy-impresara a început să posteze tot mai des pe Instagram imagini în care apare alături de Laurențiu Reghecampf.

Spre exemplu, în urmă cu aproximativ 24 de ore, ea a postat pe celebra rețea de socializare o fotografie de arhivă, în care apare alături de soțul ei, iar mesajul din descriere a fost unul care nu lasă loc de interpretări: „You are the best! Fuck the rest”.

foto: Instagram Anamaria Prodan

