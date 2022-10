Anamaria Prodan, prima reacție după ce tabloidele au scris că s-ar iubi cu Adrian Iordache

Timpul a trecut, viețile celor doi au mers pe drumuri separate, însă acum, după ce Anamaria Prodan s-a despărțit de Laurențiu Reghecampf și divorțul lor este aproape finalizat, se pare că sexy-impresara s-a apropiat din nou de Adrian Iordache.

Cei doi foști iubiți, așa cum îi numesc jurnaliștii de la Click, au petrecut de zor, iar imaginile cu ei doi au fost făcute publice.

După ce imaginile cu Anamaria Prodan și Adrian Iordache s-au viralizat în mediul online, impresara a reacționat pentru sursa citată, afirmând că bărbatul îi este foarte bun prieten și nimic mai mult decât atât.

„Adrian îmi este prieten. Niciodată nu am avut idilă sau alte povești! Ne respectăm și toată viața vom rămâne prieteni. Este primul jucător pe care l-am transferat, cum am intrat în lumea fotbalului. Am rămas ca frații și așa suntem și astăzi. Este parte din familia mea, așa cum sunt toți jucătorii mei. Eu cu jucătorii sau cu antrenorii mei nu am avut idile! Ne-am respectat și ne respectăm enorm. Când voi avea pe cineva în viața mea voi, anunța”, a spus Anamaria Prodan pentru Click.

