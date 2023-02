Anamaria Prodan, primele declarații după ce s-a afișat alături de iubitul său: „Trăiesc în liniște”

Anamara Prodan l-a dat uitării pe Laurențiu Reghecampf, iar acum se declară mai fericită ca niciodată. S-a afișat pe rețelele de socializare alături de partenerul său misterios, iar de curând și-a făcut curaj și a vorbit despre ce se întâmplă nou în viața sa amoroasă.

Până de curând a preferat să nu se ascundă cu absolut nimic și să spună lucrurilor pe nume, dar se pare că impresara se schimbă pe zi ce trece. În cadrul unui interviu pentru spynews. ro, vedeta a menționat că își dorește de acum să trăiască în liniște, departe de ochii curioșilor, așa că nu va spune concret cine este noul partener, ci doar că o face fericită.

„Despre viața mea personală de acum înainte din ce în ce mai puțin spre niciodată. Am trăit 50 de ani pe prima pagina a ziarelor, am inventat și ridicat în lumea mea bărbați, le-am dat valoare și i-am pus lângă mine și pe ei pe prima pagină! Am terminat rău și eu si copiii mei”, a declarat impresara pentru sursa menționată.

Dacă până acum ea era cea care le dădea valoare bărbaților, lucrurile s-au schimbat radical între timp. Despre cel alături de care s-a fotografiat în urmă cu scurt timp a spus doar că este „puternic din naștere” și că nu are nevoie să fie „cărat în spate”.

„Restul de încă 50 de ani pe care sper să-i apuc am să-i trăiesc altfel. Fericită lângă un bărbat puternic din naștere pe care nu îl car eu în spate și nu îi dau eu valoare. Îmi dă el mie. Deci am sa trăiesc în liniște frumos. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine în toți acești ani”, a mai spus ea pentru sursa amintită.

Vezi în GALERIA DE MAI JOS primele imagini cu iubitul impresarei

Sursă foto: Instagram