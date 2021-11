Anamaria Prodan, reacție dură după ce Giovanni Becali a spus că Reghe va semna cu el

Recent, Giovanni Becali a dezvăluit că Reghe dorește să semneze cu el și să renunțe la a mai fi impresariat de Anamaria Prodan. Însă, după apariția acestor informații în spațiul public, soția antrenorului de la Craiova a reacționat dur în presă.

„Felicitări! Ce aș putea să spun? Nu îl aveam sub contract pe soțul meu. Eram soția lui și omul care i-a făcut viața, dar nu era semnat cu mine, sub contract. Astea sunt niște copilării, niște răzbunări de fraierici din ăștia de pe stradă. Ăla vine și spune semnează soțul Anei cu mine. Celălalt nu cred că va face acest lucru niciodată, pentru că se va face de râs față de copiii lui. Eu cred că, totuși, puțină demnitate există în toată lumea asta. Este strict problema lui Laurențiu Reghecampf, el își alege agent, soție, prieteni, sunt alegerile lui, nu putem controla așa ceva. Dar consider că față de familia lui, atât timp cât mai are o familie, și față de copilul lui pe care îl va avea o viață întreagă nu are un om cum să trădeze la modul ăsta, e ca și cum îți trădezi copilul, soția, familia, orice noțiune de bun simț”, a spus inițial Anamaria Prodan, pentru Fanatik.

Apoi, ea a revenit cu o nouă declarație pentru Gazeta Sporturilor: „Sunt maimuțoi care se trezesc vorbind. Tocmai am vorbit cu soțul meu și zâmbea: «Ana, nu e adevărat nimic. Se bagă în seamă». Ăștia sunt genul ăla de mafioți din «Las Fierbinți». Prind și ei niște momente și se bagă în seamă pe spatele altora care sunt mult prea șmecheri, Prodan și Reghecampf. Mult prea șmecheri față de ăștia care văd mult prea multe filme la televizor. Au prins puțin curaj că au văzut că Reghecampf a greșit. Dar când s-o ridica Reghecampf, numai dacă se uită la ei și îngheață toți. Se bucură că au prins un vid de putere, dar când s-or ridica Prodan și Reghecampf îngheață sângele în ei. În loc să stea liniștit, bătrânul ăsta care latră ca un câine la lună se tot bagă în seamă. Să-și vadă de bătrânețea lui și de păcatele pe care le are. Dacă ai țipat o dată la el, a înghețat. A intrat sub pământ. Ăștia sunt mafioții români care se laudă că au învățat limbi străine pe la pușcărie. Le transmit că nu mor vulturii când vor fluturii. Când mă voi întoarce în țară, îi strâng pe toți. Avocați, «neavocați», manageri, «nemanageri» și îi pun în genunchi în fața lui Reghecampf și apoi o să vedeți ce se va întâmpla”.

