Anamaria Prodan, reacție dură după dezvăluirile făcute de Laurențiu Reghecampf: „Îl dau în judecată!”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc. Deși construiseră atât o carieră impresionantă, cât și o familie extrem de frumoasă, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Acum, la mai bine de jumătate de an de când a fost anunțat divorțul, antrenorul de la Universitatea Craiova a făcut o serie de declarații cu privire la întreaga perioadă în care forma o relație cu impresara.

După dezvăluirile făcute de Laurențiu Reghecampf, conform cărora el nu a avut aceleași obiective cu cele propuse de fosta lui soție, Anamaria Prodan a răbufnit!

Aceasta s-a întrebat care erau, de fapt, dorințele fostului său soț. Mai mult decât atât, ea a subliniat că lumea pe care Laurențiu Reghecampf a construit-o nu se află în concordanță cu aspirațiile Anamariei Prodan sau a copiilor ei.

„Ce își dorea el? Păi habar nu are ce-și dorea, cred (râde, n red.). Eu mi-ai dorit să fie numărul 1. L-am făcut. Azi, când nu mai are busolă, căci eu și copiii am fost busola lui, își dorește copii cu oricine… Cu noi era ordine și disciplină, la noi nu exista copii în afara căsătoriei.Pentru noi, lumea pe care presa a zugrăvit-o și în care Reghe trăiește azi nu există. Nu mă interesează să vadă copiii mei așa ceva”, a declarat Anamaria Prodan pentru FANATIK.

În cadrul emisiunii la care Reghe a fost invitat, acesta a mai spus că nu ar fi divorțat dacă episodul în care Anamaria Prodan îl lovește pe Dan Alexa nu ar fi existat. Referitor la infidelitatea în cuplu, impresara a avut o reacție dură!

„Să aud eu că zice Reghe așa ceva (că impresara l-ar fi înșelat și ea pe antrenorul Craiovei, n. red.) că-l dau în judecată de vorbește singur până achită!', a mai spus ea pentru sursa citată.

Aceasta susține că și-ar dori ca fostul ei partener de viață să nu mai deschidă nicăieri subiectul divorțului sau al căsniciei.

'Aș vrea să termine și să vorbească despre fotbal, căci altfel va antrena la Avântul Prăbușirea! Știe el de ce!Anamaria Prodan este o locomotivă care trage după ea zeci de vagoane. Când unul e gol îl lasă în urmă. Acela de cele mai multe ori ajunge la casat!', a adăugat ea.

Sursă foto: Instagram/Anamaria Prodan