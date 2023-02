Anamaria Prodan și-a expus abdomenul “de fier” la ger. Impresara, în costum de baie la temperaturi sub zero grade

Vedeta și-a făcut apariția la piscină într-un costum auriu în două piese, impresionând cu forma sa fizică excepțională. La 50 de ani, Anamaria Prodan arată mai bine ca niciodată: are un abdomen sculptat și un posterior a la Jennifer Lopez.

Este cunoscut faptul că Anamaria și-a transformat radical silueta după ce, în urmă cu câțiva ani, a reușit să slăbească 12 kg. Vedeta spunea că a reușit această performanță mâncând salată de castraveți și pește o dată pe zi, plus 3 litri de apă zilnic. De atunci se menține cu succes.

“Bunica și mama mea arătau superb după 60 de ani. Eu sunt ok la 50, iar la 60 o să arăt superb! La 70 minunat și la 80 fabulos”, spunea Anamaria într-un interviu.

În urma cu 3 ani, Anamaria Prodan povestea în emisiunea Vorbește lumea că a început să meargă constant la sală. “Am început foarte tare să am grijă de mine. Am început să slăbesc, am început să merg la sală. Mănânc normal, puțin, regulat. Mănânc pește, salate, fructe de mare, câteodată carne, dar mănânc foarte puțin. Când sunt acasă, merg în fiecare zi la sală".