Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, reacţii după scandalul provocat de Luca! Tânărul a fost acuzat de antisemitism

Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf se află în centrul unui scandal de proporții! Tânărul a făcut o serie de afirmații agresive la adresa evreilor, asta după un episod sângeros care a avut loc în teatrul de război din Cisiordania.

Potrivit jurnaliștilor de la algemeiner.com, Luca Reghecampf a postat în mediul online un mesaj conform căruia Israelul „merită distrus într-o cameră de gazare”. Reacția tânărului a venit la scurt timp după tragediile din Cisiordania, atunci când doi israelieni ar fi fost împuşcaţi de către un palestinian.

Fiul lui Reghecampf și-a suspendat contul, dar grupul StopAntisemitism făcuseră o captură cu afirmația revoltătoare a tânărului.

We are disgusted to see the son of Romanian soccer coach, Laurentiu Reghecampf, post this atrocious antisemitic comment on Instagram.

This hatred must never be tolerated. pic.twitter.com/JNsk1I5v75