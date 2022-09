Anca Dumitra, superbă pe platourile de filmare, chiar de ziua ei. Cum a filmat-o Mirela Oprișor

Colega ei de serial, Mirela Oprișor, a filmat-o pe bancheta din spate a unei mașini, ca să le arate fanilor cum își petrece actrița ziua de naștere. Îmbrăcată într-o rochiță florală, a la Gianina, Anca Dumitra a arătat perfect pentru o zi călduroasă de vară. Vedeta a primit în dar de la colegi un buchet superb de trandafiri.

“Sunt trează de la 5:00, nu mă plâng nicio secundă pentru că am fost la filmare și ador ceea ce fac. Îmi place și dacă am filmări de noapte, de zi și de ziua mea de naștere. N-am nicio problemă. Am vorbit cu părințîi și în ultimii ani aveam obiceiul ăsta frumos de a-i surprinde bătându-le la ușă, însă de data asta chiar nu s-a putut. Ei au sperat până în ultima secundă că îi păcălesc cumva că am treabă și că o să ajung în Craiova, dar n-am ajuns”, a spus în emisiunea “La Măruță”.

Pe pagina de Instagram a actriței, fanii au avut ocazia să vadă imagini postate de cele mai bune prietene ale ei, care i-au urat “La mulți ani”.