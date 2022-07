Anca Pandrea, dusă cu ambulanța la spital! A stat patru ore la Urgențe

Potrivit jurnaliștilor de la Click, din cauza temperaturilor ridicate din România, soția regretatului Iurie Darie a ajuns de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău.

„Iar mi-a fost rău, mi s-a ridicat tensiunea, n-am vrut să merg nicăieri. Până la urmă am ajuns la spital. Mi-au pus perfuzie, au fost drăguți medicii de la Urgențe. Am mers cu salvarea și am stat câteva ore, de la 16.00 până pe la ora 20.30. La un moment dat am transpirat, vedeam doar culori și nu mai reacționăm și mi-au spus că era să mă piardă. Am venit apoi acasă și o prietenă mi-a făcut orez cu morcov și piept de pui. Ușor, ușor mi-am revenit. Mai am o vânătaie urâtă pe mână, de la injecțiile făcute la spiotal, restul s-au retras. Victor Ila și soția lui mă mai ajută”, a spus Anca Pandrea pentru sursa citată.

