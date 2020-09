Anca Serea, noi probleme de sănătate! Vedeta a fost internată în spital

Adrian Sînă, soțul vedetei, a postat pe pagina lui de Facebook un filmuleț în care apare în spital alături de Anca Serea, artistul afirmând că nu este cea mai fericită zi din viața lor.

„Am o anemie care-mi dă bătăi de cap de foarte mulţi ani şi, fiindcă am un ritm e viaţă foarte accelerat și uneori nesănătos, am ajuns la spital. Mi-a fost foarte rău încă de ieri şi am chemat salvarea. Toate analizele mi-au ieşit perfecte, mai puţin cele de sânge, pentru că hemoglobina este mare. Mă simt foarte slăbită și am luat decizia să mă internez. Cel mai probabil o să am parte de o transfuzie cu sânge, mă rog, plasmă, ceva de genul ăsta, nu știu exact. Sunt destul de slăbită, dar sunt ok”, a spus Anca Serea.

foto: Facebook Adrian Sînă

