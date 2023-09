Anca Țurcașiu, apariție senzațională într-un costum de baie decoltat. Cântăreața își petrece vacanța în insula Corfu

„Kassiopi, Corfu, locul pe care l-am descoperit abia acum și este superb. Vă recomand să vă petreceți o vacanță aici. Nu m-a plătit nimeni ca să fac asta. Este minunat totul: vremea, cazările, restaurantele, plajele. Veniți în Kassiopi”, le-a spus Anca Țurcașiu urmăritorilor ei.

„Diminețile mele perfecte așa arată. Să aveți o săptămână ușoară și bună”, a scris cântăreața în dreptul unei imagini din vacanță. Vedeta a pozat într-un costum de baie alb-negru, decoltat. (Vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

„Bunul Dumnezeu a fost darnic cu tine . Ți-a dat ce este mai frumos cadou : un corp superb și un suflet bun!”;

„Ce corp de viespe ai Anca!”;

„Ce femeie! Ce corp sexy! Superbă!”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor.

„Toată lumea îmi spune că m-am reinventat. Da, am reușit să mă regăsesc, după un shock emoțional puternic, m-am înălțat, am zâmbit, am depășit greul, acceptând ce mi-a oferit viața, am apelat la ajutorul celor dragi care mi-au fost alături. Putem. Eu pot orice. Trecem pe aici atât de repede, încât trebuie doar să avem grijă de noi. Să facem din fiecare zi o bucurie! Așadar, ține doar de alegerile noastre din viața asta ca să putem fi bine, fericiți! Nu pierdeti TIMPUL! Cel mai prețios dar....Vă îmbrățișez! AVEȚI GRIJĂ DE VOI!”, a mai scris recent Anca Țurcașiu pe rețelele sociale.

Sursă foto: Instagram/ Anca Țurcașiu, Facebook

