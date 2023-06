Anca Țurcașiu, despre diagnosticul primit de la medici, dar și despre modul în care se menține sănătoasă

A vorbit despre problemele de sănătate, cu deschidere și sinceritate:

„Mi-a ieșit o analiză destul de proastă, vai acum boli autoimune, toată lumea sau cel puțin pe mine m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala că nu există remediu, acum toți avem aceste boli autoimune. Habar nu am ce înseamnă ele, nici nu prea mă interesează. Atpo era valoare foarte mare, tiroidită Hashimoto.





„Am ignorat total și m-am dus la mai mulți medici, iar doi dintre cei cinci specialiști în reumatologie mi-au spus să renunț la carne și la lactate. Păi carne eu nu mănânc de 30 de ani, dar lactate? Nu am cum să renunț la lactate, pentru că nu știu să mănânc decât brânză cu brânză, adică eu nu pot să renunț. (…)

Mi-am dat seama că e adevărat. Să știi că am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație, chiar am rezolvat-o natural, nu m-a mai durut nimic. Și nu am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate."

Despre faptul că a renunțat de mult timp la carne, a declarat:





„Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea, adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu. Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine. Când am plecat de acasă, la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, natural."





Artista mai știe însă un lucru pe care tot mai mulți îl descoperă: starea psihică și sufletească îi influențează modul în care se simte la nivel fizic:





"Tot ceea ce arunci în Univers, ca emoție, ca trăire, ca senzație, ca sentiment, se întoarce către tine. Și știu sigur că corspul meu funcționează bine și este sănătos pentru că eu am o energie bună și fac din fiecare zi ca fiind încă o zi frumoasă pe care am trăit-o. (....) Cred că a spune rugăciuni ar ajuta foarte mulți oameni pentru că e un fel de conexiune cu sufletul tău, cu iubirea din tine, care e de fapt, Dumnezeu."

