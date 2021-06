Anca Ţurcaşiu, dezvăluiri la un an după divorţ: “Poate că am ieşit şifonată, dar…”

Chiar dacă nu a dezvăluit motivul divorțului, Anca Țurcașiu a mărturisit că se afla "într-un context nefericit".

“Nu am trăit drame la viaţa mea, ci anumite etape pe care le-am considerat o sursă de putere. Când te afli într-un context nefericit, nu trebuie să rămâi acolo, ci să te ridici şi să mergi mai departe. Mie acest lucru mi-a dat sentimentul că sunt un om foarte puternic. Poate că am ieşit şifonată, dar şifonarea asta duce către înţelepciune”, a mărturisit artista în cadrul emisiunii moderate de Mircea Dinescu.

Anca Țurcașiu a vorbit și despre modul în care se menține în formă și care este secretul trupului ei perfect. Artista de 51 de ani are un corp de invidiat, iar asta se datorează și faptului că este vegetariană de mai bine de 30 de ani.

“M-am născut fără să fiu carnivoră. Ai mei m-au forţat să mănânc carne. Când am plecat de-acasă, la 20 de ani, am devenit vegetariană. Nu mănânc carne, lactate, ouă. Mănânc foarte picant, nu mă aşez la masă fără să am ceva iute”, a mai spus Anca Țurcașiu.

Cântăreața are un fiu, pe nume Radu, din căsnicia cu medicul Cristian Georgescu. Tânărul are 22 de ani și este student la Facultatea de Pedagogie.

Anca Țurcașiu și soțul ei au divorțat după 22 de ani de căsnicie

Anca Țurcașiu și soțul ei, Cristian Georgescu, au divorțat în iulie 2020, după 22 de ani de căsnicie. Artista a anunțat separarea printr-un mesaj postat pe Facebook.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată!”, a scris atunci solista pe Facebook.

Fotografii: Instagram/ Facebook

EURO 2020: Fotbalul se joacă la PRO TV