Anda Adam, cu bolidul vandalizat după o oprire la bancă. „Mă gândesc ce fel de om poate să facă așa ceva”

Anda Adam va trebui plătească, pentru repararea bolidului său, mai mulți bani decât a scos de la bancomat miercuri. Artista și-a anunțat fanii de pe Instagram că mașina i-a fost vandalizată și dă vina pe oamenii care, „în loc să gândească pozitiv și să vrea să facă lucruri frumoase, doar încearcă să facă rău”.

„M-am oprit la bancă, pe un trotuar, unde deasupra sunt apartamente. Am intrat, am scos niște bani, am stat maxim un minut și jumătate, și când am ieșit am găsit chestia asta. Cineva, de la balcon, probabil că mi-a aruncat ceva pe parbriz”, a dezvăluit Anda Adam, „mulțumindu-i” celui care i-a stricat ziua.

„Mă gândesc ce fel de om poate să facă așa ceva”, a mai spus Anda Adam, precizând că va depune plângere la poliție pentru a-l găsi pe făptaș.

Artista și-a cumpărat bolidul la începutul anului trecut, când a împlinit 40 de ani. În 2016, când a intrat oficial pe piața din România, un model costa 138.400 de euro. Anda Adam a mai investit ceva bani în tunarea lui, adăugându-i o pictură ieșită din comun.

Fotografii: @andaadam/@creativeartworks.ro

Vezi și VIDEO: FERMA. În Plus, episodul 24: Cea mai bună glumă despre Anda Adam