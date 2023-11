Anda Adam dă cărțile pe față! Ce a dezvăluit despre scandalul dintre ea și Oana Zăvoranu: „Nu pot să accept!”

Oana Zăvoranu este, de departe, una dintre cele mai controversate persoane publice din România. În urmă cu aproximativ trei ani, aceasta a început o serie de videoclipuri pe YouTube în cadrul căreia comenta diverse acțiuni ale vedetelor. După ce a criticat-o pe Christina Ich, Oana a decis să vorbească și despre Anda Adam, dar mai ales despre fetița artistei.

Atunci când Anda Adam a auzit jignirile aduse fiicei sale, a înaintat un proces împotriva Oanei Zăvoranu, pe care l-a și câștigat. Astfel, fosta soție a lui Pepe a fost obligată să îi plătească artistei daune morale în valoare de 20.000 de lei.

Invitată la o emisiune TV, Anda Adam a vorbit, printre altele, și despre situația cu Oana Zăvoranu. Aceasta a dezvăluit că, în trecut, ele au fost prietene, însă odată cu declarațiile brunetei, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată:

„Cu Oana Zăvoranu mă cunoșteam, cu mulți ani în urmă, atunci când ea era într-o relație cu Pepe și chiar mi s-a părut o fată extraordinară.

Nu știu ce s-a întâmplat cu ea în ultimul timp, pot doar să spun că eu, cel puțin, aici vorbesc despre mine, sunt genul de om care sunt extrem de bun și de civilizat, dar am o limită”, a povestit Anda Adam. Oana Zăvoranu a trecut peste acea limită, tocmai de aceea, am recurs la toate cele menționate de tine, pentru că mi s-a părut că nu are limită. Și cred că despăgubirile care au fost acceptate, pentru că noi am vrut despăgubiri mai mari decât suma menționată, nu sunt suficiente pentru jignirile publice aduse de ea la adresa mea și la adresa copilului meu”, a spus Anda Adam.

Anda Adam și-a continuat mărturisirile și a menționat că nu a putut trece cu vederea faptul că fiica ei a devenit victima răutăților Oanei.

„Acest lucru eu nu pot să îl accept. Este mult peste puterea mea de a înțelege ce e în capul unui om când jignește un copil de 4 ani. De aceea, am decis să fac acest proces și să pun stop acestei batjocori care mi-a fost adusă și mie și fetiței mele, un copil inocent și nevinovat”, a mai spus artista.

Sursă foto: Facebook