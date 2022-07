Anda Adam, decizie nefavorabilă în procesul de evacuare din casa din Bragadiru. Ce cheltuieli de judecată are de achitat

Anda Adam a primit o veste proastă la începutul acestei luni. Tribunalul Ilfov a respins ca nefondat apelul ei la hotărârea Judecătoriei Cornetu, de evacuare din imobilul din Bragadiru. Deși susținea că intenționa să cumpere casa cu pricina, vedeta a dezvăluit că proprietara s-a răzgândit și nu a mai vrut să i-o vândă.

Femeia a dat-o în judecată pentru refuzul de a elibera imobilul, iar instanța i-a dat câștig de cauză.

Anda Adam trebuie să achite cheltuieli de judecată în valoare de 2.975 de lei, care reprezintă onorariul avocatului. Decizia este definitivă, deci nu mai poate fi atacată în vreun fel.

La jumătatea lunii mai, Anda Adam declara pentru Perfecte.ro că toată această tevatură se datorează strict părții adverse, care avea niște probleme cu documentația casei.

„Am dorit să fiu anunțată din timp cu statutul actelor de succesiune, dar am fost anunțată că ei nu-mi mai vând imobilul. Asta după ce, de bună credință, eu am primit cheia imobilului, mi s-a dat voie să intru în el și să-mi încep amenajările pentru a mă muta să locuiesc acolo. Din partea lor nu a existat bună credință. Au vrut să vândă ceva pentru care nu aveau acte, dar când s-au trezit cu actele în mână mi-au cerut banii într-un termen foarte scurt”, a spus Anda Adam, care le-a cerut proprietarilor să o aștepte cu banii, cum ea i-a așteptat cu actele casei.

Cântăreața ne-a spus că nu va lăsa lucrurile așa, ci va deschide un nou proces, pentru a-și recupera sumele pe care le-a investit în casa în care voia să se mute.

Fotografii: @andaadam

