Anda Adam, planuri de căsătorie cu noul iubit, la doar câteva luni de la divorț: "Cred că este jumătatea mea"

Anda Adam și Yosif Mohaci s-au îndrăgostit fulgerător, iar legătura dintre ei evoluează în aceeași manieră. Afaceristul a cerut-o în căsătorie după câteva luni de relație, iar artista este peste măsură de fericită. Recent a vorbit la superlativ despre cel care îi este alături și a făcut-o să creadă din nou în dragoste.

„Actualul meu logodnic este un bărbat foarte atrăgător. Este exact genul de bărbat care îmi place mie, care are stil, arată bine, dar mai important este că are caracterul pe are mi l-am dorit la un bărbat.Cred că este jumătatea mea. Am fost cucerită ușor, ușor, pas cu pas, a fost foarte insistent pentru că și-a dorit foarte mult să mă cucerească; a știut de la bun început că nu va fi un drum ușor către calea inimii mele", a declarat artista.

Anda Adam a povestit că drumul spre inima sa nu a fost unul ușor și că se bucură pentru faptul că omul de afaceri nu a renunțat ușor. "Mă bucur că nu a abandonat repede subiectul și că a insistat pentru că altfel nu ar fi ajuns aici unde suntem acum".