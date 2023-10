Andia, așa cum nu ați văzut-o niciodată! Celebra artistă și-a făcut schimbare radicală de look

Andia se numără printre cele mai apreciate artiste ale momentului. Piesele ei profunde sunt hrană pentru suflet, drept dovadă țin primele locuri în topurile muzicale.

Andia este un artist la început de drum, s-a făcut remarcată odată ce a lansat piesa „Sfârșitul lumii”, care s-a auzit multă vreme la radio, de atunci, fanii sunt cu ochii pe Andia și așteaptă cu nerăbdare noile ei piese.

Simplitatea și bunătatea o definesc perfect pe Andia. Dacă ne-a obișnuit până acum cu pletele ei lungi și blonde, ei bine, artista s-a decis să facă o schimbare de zile mari și și-a tuns părul. (VEZI POZELE ÎN GALERIA FOTO DE MAI JOS)

„M-am tot gandit sa ma tund de ceva timp incoace, dar tot ma luam cu altele si la un moment dat chiar m-am razgandit. Timpul a mai trecut si dorinta a reaparut dar acea dorinta a fost mai intensa. Asa ca am hotarat si am spus ca acum e momentul! #still me but a bit”, a scris Andia, pe TikTok.

Acum Andia are părul extrem de scurt, iar noul look i se potrivește de minune, drept dovadă comentariile pe care fanii i le-au lăsat după ce s-a tuns.

„Tu pui stop cu frumusețea asta/ Frumoasă/ Superbă”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care Andia le-a primit la postare.

♬ original sound - Makayla @andia M-am tot gandit sa ma tund de ceva timp incoace, dar tot ma luam cu altele si la un moment dat chiar m-am razgandit. Timpul a mai trecut si dorinta a reaparut dar acea dorinta a fost mai intensa. Asa ca am hotarat si am spus ca acum e momentul! #still

Sursă foto: Captură TikTok/ Instagram.