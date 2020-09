Andreea Antonescu a împlinit 38 de ani. Ce surpriză i-a pregătit fiica ei la primele ore ale dimineții

Andreea a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram momentul când mama și fiica ei îi cântă la mulți, oferindu-i un tort cu ciocolată.

”Trebuia să pui 18 aici și restul de 20 este experiență”, a glumit cântăreața referitor la vârsta împlinită.

Mama artistei a ținut să o felicite și prin intermediul rețelelor sociale: ”La mulți ani, Andreea! Când erai mică, eu visam pentru tine...apoi timpul a trecut și am acceptat că important este să-ți împlinești propriile tale visuri...tu chiar ai reușit, iar eu m-am bucurat să te văd mulțumită. Folosește timpul pentru tine, iubește, prețuiește ce e frumos (...), descoperă viața mai departe și fii fericită!”

Andreea le-a mulțumit fanilor, dar și tuturor celor care au susținut-o până acum:

”Zid... Faleză Galați... locul unde, ca și copil am îndrăznit să visez pentru prima dată cu ochii deschiși! VOI... cei care mi-ați transformat cele mai îndrăznețe visuri in realitate!!! VĂ MULȚUMESC pentru încredere, pentru susținere, pentru gândurile frumoase și iubirea pe care mi le-ați oferit in toți acești ani!!! VĂ IUBESC!”, a scris ea pe Instagram.

Sursă foto: Instagram andreeaantonescu

