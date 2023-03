Andreea Aradits, mesaj după ce s-a anunțat despărțirea ei de Andrei Aradits: "Fiecare suflet e acolo pentru un motiv"

La un podcast moderat de J orge - Vorba lu' Jorge , actorul a anunțat că procesul e în desfășurare și că cea care i-a fost soție este de o jumătate de an în India. Pe pagina ei de Instagram, Andreea a făcut într-adevăr postări care arătau că se află în Goa, India, de unde oferă online clase de yoga, dar unde se pare că practică la rândul ei asta.

Andreea Aradits nu a făcut însă niciun fel de precizare directă la despărțire sau la fostul soț, dar, după ce divorțul a devenit public, a scris în engleză pe Insagram:

„Fiecare suflet pe care îl întâlnim în viață este acolo pentru un motiv. Fiecare întâlnire ne lasă o impresie, fiecare acțiune ne schimbă puțin. Pentru că schimbarea este constantă, fie că ne place sau nu, fie că o dorim sau nu.

Totul se rezumă la ceea ce suntem în prezent. Sunt recunoscătoare pentru toți cei pe care îi întâlnesc în drumul meu, știu că sunt acolo să mă învețe ceva și eu îi ascult.”/ "Every soul we meet in life is there for a reason. Every meeting leaves us with an impression, every action changes us a bit. Because change is constant, whether we like it or not, whether we want it or not.Everything amounts to what we are presently. I am grateful for everyone I’m meeting along my path, I know they are there to teach something and I am listening. "