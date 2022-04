Andreea Bălan a ajuns de urgență la spital, după ce a căzut cu fața într-o bordură

În timp ce se bucura de o plimbare pe role, Andreea Bălan și-a pierdut echilibrul și a căzut, lovindu-se cu fața de o bordură. Plină de sânge, artista a ajuns de urgență la spital, având nevoie de îngrijiri medicale. Totul s-a întâmplat în timp ce era în parc cu fetițele ei Clara și Ella.

Andreea Bălan a postat și o fotografie în care le arată internauților cât de gravă a fost căzătura. “Ieri a fost o zi memorabila care va ramane intiparita un pic pe fata mea (la propriu). La 3 minute dupa ce am facut aceasta poza vesela, am pupat bordura (la propriu). Ca de, am crezut ca pe role e la fel ca pe gheata, dar am aflat ca e mai greu si cazaturile sunt si mai urate (ramai lipit de asfalt, nu aluneci. Am avut nevoie de cusaturi in urgenta, iar doctorul mi-a cusut buza de sus si ii multumesc muuult pentru promptitudine”, a scris aceasta pe Instagram.

Sursă foto: instagram