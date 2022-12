Andreea Bălan: "La 18 ani am fugit de acasă"

Mai mult, a relatat un episod trist din viața ei, în cadrul podcastului „Aproximativ - Discuții cu Gojira”: când a împlinit 18 ani, Andreea Bălan a fugit de acasă.

Vedeta a povestit:

„S-a ocupat tata până la 18 ani, apoi am fugit de acasă și am început să mă ocup singură. Nu mai îmi plăcea cum se ocupa tata de mine. Aflasem că banii se cheltuiseră, nu mai era nimic. Mie mi se părea o nedreptate și am vrut să îmi iau cariera în mâini, ca să mă ocup singură și să pot să-mi gestionez singură banii.”

"A fost o lecție. Acum știu. La vremea respectivă, evident că am luat-o ca pe o dramă.(...) Dacă tatăl meu investea la vremea respectivă în terenuri sau în case, aș fi fost o milionară și nu aș fi avut ambiția de a continua ceea ce am început atunci. Eu din sărăcie am vrut să mă mențin și să revin la ceea ce fusesem."

