Andreea Bălan, mai sinceră ca niciodată: “Tata îmi mai dădea și palme!” Ce spune despre George Burcea?

A mărturisit că a fost infLuențată de adolescența tulburată, în care pendula între vedeta strălucitoare și de succes și fetița speriată, care nu apuca să își trăiască vârsta și nu simțea că găsea înțelegere în jur. Lui Măruță, cu sinceritate, i-a povestit cum s-a născut Andre și ce a însemnat perioada pentru ea:

“Eram amândouă pe culoarele televiziunii, iar acolo tații noștri și-au amintit că au fost colegi de facultate. (...) Explozia s-a petrecut când l-am cunoscut pe DJ Phantom, care făcea cele mai bune instrumentale de la acea vreme. Noi nu știam că facem bani, câți bani câștigam."

"Țin minte că iubitul mi-a făcut o petrecere surpriză și eu am ajuns după ora 12 noaptea, când toți invitații plecaseră. (...) Când am ajuns la 18 ani n-aveam niciun ban, n-aveam nimic. Nimic! (...) M-am mutat în București, într-o garsonieră, și îmi doream o decapotabilă. Mi-am luat un Peugeot decapotabil, dar în rate. Vreo trei ani de zile am plătit ratele, am stat vreo cinci ani în garsoniera din Pantelimon, Cu chirie! După câte albume vândusem."

“Când eram cu trupa Andre, am avut un accident de mașină, chiar în acea perioadă. Eram eu cu tata în față, Andreea Antonescu și cu iubitul ei de atunci, eram între Timișoara și Arad. La un moment dat, tata și-a luat vitaminele cu apă minerală și puf, în loc să ia curba, a luat-o înainte. Accident nasol, grav, am căzut într-un șanț și ieșea fum de la airbaguri și noi nu știam, credeam că a luat foc mașina, țipam. M-a scos prietenul Andreei prin spate, m-a tras, eram plină de sânge pe haine.A venit o doamnă și mi-a spus că nu sunt tăiată pe față, era buza spartă. La o oră după, noi eram pe scenă”.

Cele mai grele momente au fost legate însă de faptul că se simțea neînțeleasă de părinți. Deși mama ei îi era alături când se vedeau, în cea mai mare parte a timpului trebuia să fie la serviciu și nu o putea însoți în turnee. Tatăl ei, în schimb, îi era alături, dar, din spusele Andreei, punea uneori presiune pe ea: "Tata îmi mai dadea și palme. Nu știu de ce, că eram răzvrătită, că nu voiam să mă urc pe scenă. Copilul nu trebuie bătut!”

După mult timp, Andreea a mărturisit că și-a iertat părintele, mai ales după ce ea însăși a devenit mamă: “Am înțeles că atât a putut să facă. Atât a știut.”

Tot legat de iertare, Andreea spune că a găsit-o în sufletul ei și pentru George Burcea:

”Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate.





FOTO: ANDREEA BĂLAN INSTAGRAM