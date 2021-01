Andreea Bălan, o nouă ședință foto provocatoare! Ce imagini a postat artista pe Instagram

Cântăreața, care a făcut parte din trupa Andre, după care a pornit o carieră solo, a fost prezentă ani la rând în topurile radio și TV, iar melodiile ei au cucerit publicul din întreaga țară. Chiar dacă în ultimii ani piesele ei nu au mai ajuns la radio, videoclipul acestora a fost aproape mereu prezent în trending pe YouTube, reușind să cucerească mediul online.

Pe lângă cariera muzicală, Andreea Bălan a devenit și un adevărat influencer pe rețelele de socializare, fiind urmărită pe Instagram de peste 1,4 milioane de persoane. Zilele trecute, artista chiar și-a susprins fanii cu mai multe postări realizate în timpul unei ședințe foto.

Fotografiile pe care Andreea Bălan le-a arătat fanilor ei din mediul online au fost foarte bine primite de către public și au adunat fiecare în parte câteva zeci de mii de like-uri și zeci de comentarii.

foto: Instagram Andreea Bălan

