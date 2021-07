Andreea Bălan se înțelege de minune cu sora iubitului ei. Ce au spus una despre cealaltă?

Mai mult, Andreea are o relație bună și cu familia iubitului ei și s-a împrietenit cu sora acestuia. Pe Instagram, artista a publicat o fotografie cu sora lui Tiberiu Argint și a scris alături de poză:

"lucruri bune ți se întâmplă când te înconjori de oameni pozitivi și inteligenți"/ good things happen in your life when you surround yourself with positive & smart people", a scris Andreea Bălan în dreptul imaginii postate.

Potrivit revistei VIVA , sora lui Tiberiu Argint, Sonia, are la rândul ei numai cuvinte de laudă la adresa Andreei: ”Cu Andreea mă înțeleg foarte bine. Este foarte caldă, muncitoare și ambițioasă, iar atunci când ne întâlnim râdem cu lacrimi”. FOTO: Andreea Bălan Instagram

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA MATERIALE EXCLUSIVE: